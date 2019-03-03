طيران الإمارات .. تجربة فريدة لعشاق التنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وفرت طيران الإمارات، الراعي الرسمي لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، لعشاق التنس، تجربة فريدة لمقابلة أسطورة اللعبة روجيه فيدرير.وأتاحت الناقلة للجمهور في أرض الملعب، فرصة الفوز بتذكرتين لحضور المباراة النهائية أمس ، ومقابلة الفائز بالبطولة.

وقام روجيه فيدرير، برمي أربع كرات تنس حمراء اللون نحو المدرجات. ودعي الأشخاص الأربعة الذين أمسكوا بالكرات إلى الملعب، حيث اختار أحد المحظوظين نموذج الطائرة الذي يحمل ملصق «تهانينا» في الأسفل، ونال الجائزة القيمة.

وتعد طيران الإمارات، داعماً كبيراً لرياضة التنس، التي يستمتع بها عملاؤها حول العالم. وبالإضافة إلى رعايتها بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، ترعى طيران الإمارات 60 دورة تنس في 28 دولة، من ضمنها ثلاث بطولات «غران سلام» من أصل أربع، وهي: بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس»، وبطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة.

وتتيح طيران الإمارات لعملائها، إمكانية استبدال أميال سكاي واردز، مقابل تذاكر حصرية لحضور عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية التي ترعاها، ومن ضمنها أشهر بطولات التنس حول العالم.