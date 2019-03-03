«أبوظبي» إلى نصف نهائي «جوليوس باير»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف فريق أبوظبي فوزاً صعباً على منافسه فريق زيدان السعودي وبنتيجة 9 مقابل 8 أهداف بعد مباراة متكافئة نسبياً في كأس جوليوس باير للبولو 2019 ليقفز أبوظبي إلى الدور قبل النهائي ويستعد لملاقاة الحبتور بعد غدٍ فيما سيلعب زيدان غداً مع فريق مهرة في مباراة الدور قبل النهائي لكأس الترضية. وفي المباراة الثانية تفوق فريق ديزرت بالم على فريق غنتوت بنتيجة 11 هدفاً مقابل ستة. قدم فريق ديزرت بالم عرضاً قوياً كان بمثابة جرس إنذار لفريق الإمارات الذي سيواجهه بعد غدٍ في مباراة حاسمة من أجل التأهل إلى النهائي.