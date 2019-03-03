«الشطرنج» يشارك في البطولة العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت البلاد أمس، متجهة إلى تونس، بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج، للمشاركة في البطولة العربية للفرق التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم 8 مارس الجاري، ويترأس البعثة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، ويضم منتخب الرجال مجموعة من عناصر الخبرة والشباب، وهم جاسم عبد الرحمن وعمر نعمان وأحمد فريد وعمران الحوسني وعمار السدراني، ومعهم المدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاند، ويضم منتخب السيدات، آمنة نعمان وعائشة سرحان وياسمين علي ووافية درويش وروضة السركال، والإدارية هدي النعيمي، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر.

وأكد حسين الشامسي الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولة لها أهداف كثيرة، في مقدمها تحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على المراكز الأولى، وهو شعارنا دائماً في كل المشاركات الخارجية، في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المتميزين، الذين يملكون الخبرات الكافية للمنافسة، بجانب فلسفة الاتحاد بالدفع بلاعبين صغار لاكتساب الخبرة، وهو ما يصب في مصلحة المنتخب.

وأضاف الشامسي أن هذه البطولة هي أولى المشاركات الخارجية لعام 2019، والاتحاد حقق نتائج مبهرة في الموسم الماضي، ونتطلع أن نحقق أفضل ما حققناه .