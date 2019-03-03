شباب الأهلي إلى وصافة دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم شباب الأهلي من المركز الثالث إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعد فوزه على الوصل بثلاثة أشواط نظيفة أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.وجاءت نتيجة الأشواط 25-22 و25-19 و25-16، ليصل شباب الأهلي إلى الانتصار العاشر، والنقطة 31، وتجمد رصيد الوصل عند 8 انتصارات و24 نقطة. في المقابل، تراجع الجزيرة من المركز الثاني إلى المركز الثالث، بعد خسارته من العين بثلاثة أشواط نظيفة ، وتجمد رصيد الجزيرة عند 10 انتصارات و30 نقطة، وعزز العين صدارته بوصوله إلى 12 انتصاراً و34 نقطة.

كما عزز بني ياس، وجوده في المركز الرابع، بفوزه على حتا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ووصل بني ياس إلى 10 انتصارات و28 نقطة، وتجمد رصيد حتا عند 5 انتصارات و15 نقطة.