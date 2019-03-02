تعرف إلى أول صيني يسجل هدفاً في الليغا

المصدر: أ ف ب

أصبح المهاجم وو لي أول لاعب صيني يسجل هدفا في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مساهمته بفوز فريقه اسبانيول على ضيفه بلد الوليد 3-1 السبت.

وبعد نحو شهر على قدومه إلى الليغا من الدوري الصيني، لعب وو لي أساسيا على ملعب كورنيا أل برات وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 65 بدم بارد أمام حارس المرمى. وبفوزه، احتل اسبانيول المركز الحادي عشر بعد 26 مباراة.

وانضم لي، المكنى "مارادونا الصين"، الى اسبانيول في يناير الماضي بعد استحواذ مجموعة "راستار" الصينية المتخصصة بألعاب الفيديو على النادي الكاتالوني، وخاض اليوم مباراته الخامسة.

وأحرز المهاجم البالغ 27 عاما لقب هداف الدوري الصيني في الموسم الماضي، مع 27 هدفا في صفوف شنغهاي سيبغ وقاده ألى لقبه الاول في الدوري.

وكان تشانغ تشنغدونغ أول صيني يحترف في الدوري الاسباني عام 2015 مع نادي رايو فايكانو لكنه لم يسجل أي هدف.