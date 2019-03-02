هجوم على لجنة مسابقات الكرة المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تجدد الهجوم على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجاءت هذه المرة على يد محمد عودة مدرب بتروجت، الذي هاجم اللجنة عقب خسارة فريقه أمام الجونة، ضمن الجولة 25 للدوري، بسبب ضغط المباريات، وخوض فريقه مباراة كل 3 أيام، بينما تحصل أندية أخرى على راحة 10 أيام، في إشارة إلى فريق الأهلي.

وباتت الشكوى من ضغط المباريات، نغمة لازمت فرق الدوري المصري، برغم أن الأمر يحدث بصورة طبيعية في دوريات أخرى، أبرزها مباراة الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة، حيث التقى الفريقان الأربعاء الماضي، بكأس ملك إسبانيا، ويلتقيان مجدداً اليوم في إياب الليغا، أي بفارق يومين فقط. وطالب عامر حسين باعتذار مدرب بتروجت، وإلا سيتعرض للإيقاف على الفور، وقال، «لا نتعامل مع مدربين وفقاً للائحة، وإذا كان المدير الفني يريد أن يشتكي يجب أن يكون عبر خطابات رسمية من إدارة ناديه».