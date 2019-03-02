شيخة وإيشواري تتحديان الرجال في رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتطلع محترفة التزلج المائي الكويتية شيخة النوري، وسائقة الدراجات الأولى في الهند إيشواري بيساي، للاستفادة من رالي دبي الدولي الذي يمثل إحدى جولات كأس العالم، والمقرر له يوم الجمعة المقبل، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث تشارك النوري وبيساي في الإثارة الصحراوية جنباً إلى جنب مع 53 سائقاً محترفاً، للتأكيد على قدرة النساء مقارعة الرجال في رياضة الراليات الصحراوية الطويلة الصعبة، وذلك ضمن فئة الدراجات النارية في رالي دبي الصحراوي.