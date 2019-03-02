«صيد الأسماك» تخطف أضواء معرض القوارب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطفت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأضواء في الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019.

ونظم النادي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2018-2019 ثلاث محطات ضمن بطولة دبي لصيد الأسماك، وذلك بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية (طيران الإمارات) و(بي أند أو) ماريناس ومعرض دبي العالمي للقوارب 2019.

ونجح المتسابق رقم 13 سعيد محمد جابر المهيري في الحصول على أكبر سمكة كنعد وزناً (21.40 كلغ) وطولاً (140 سم) ليتصدر منافسات هذه الفئة ويكسب جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم إضافة إلى تذكرة سفر مقدمة من (طيران الإمارات) وأيضا موقف مجاني لقارب بطول 15 متراً لدي بي أند أو ماريناس.