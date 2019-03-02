سادس جولات سباق دبي للدراجات المائية اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى شواطئ جميرا التي تحتضن منافسات سباق دبي للدراجات المائية - الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2019، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي الحالي، ويقام الحدث الكبير اليوم بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورة 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019 وبالتزامن مع اليوم الختامي للمعرض الكبير، وذلك بالقرب من موقع الحدث في قناة دبي المائية بمحاذاة شاطئ (الفورسيزون) والمعلم الجديد (بولغاري)، وتجمع المنافسات في سباق اليوم، ما يصل إلى 60 متسابقاً يمثلون نخبة نجوم وأبطال العالم من مختلف قارات العالم يمثلون بلدان بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك والنمسا والمجر واليابان والكويت ومصر والمغرب إضافة إلى أبطال الإمارات، ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في سباق اليوم، متمنياً التوفيق للجميع في رسم صورة جميلة، خاصة وأن السباق يأخذ مذاقاً خاصاً من خلال إقامته وللمرة الأولى كحدث رئيس في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019. دبي - البيان الرياضي

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