ختم تذكاري من «الهوية والجنسيّة» لألعاب الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ختماً خاصّاً ببطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، وذلك في مبادرة تستهدف دعم الأولمبياد الذي يشكّل إحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية الموجهة لأصحاب الهمم.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العامّ لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة إنّ الختم الذي سيكون متاحاً بشكل اختياري لكافة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 إلى 23 مارس الجاري، يهدف إلى دعم هذا الحدث الرياضي العالمي والمساهمة في تسليط الضوء عليه وتشجيع زوار الدولة على المشاركة في فعالياته وحضور المنافسات التي ستنظم خلاله في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.

وأضاف أنّ الختم لن يحل مكان أختام الدخول والمغادرة ولن يحمل أية تفاصيل سوى اسم البطولة وشعارها، بحيث يكون بمثابة طابع تذكاريّ على جوازات سفر الراغبين، ووسيلة إضافية لتوثيق هذا الحدث الذي يشارك فيه أكثر من 7000 رياضي من أكثر من 170 بلداً يخوضون منافسات شيقة في 24 رياضة أولمبية.

وأكّد اللواء الراشدي حرص الهيئة على توفير كافّة التسهيلات التي تيسّر مهمّة المشاركين في البطولة وتجعل من زيارتهم لدولة الإمارات تجربة متميزة لا تنسى، وترسّخ سمعتها على الصعيد العالمي باعتبارها وطن السعادة والتسامح والإخاء، لافتاً إلى أنّ الهيئة شكّلت بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة فرقاً لاستقبال الوفود المشاركة والترحيب بها وإنجاز إجراءات دخولها إلى الدولة خلال دقائق معدودة، وبما يعكس الوجه الحضاري للدولة والعادات والتقاليد السامية لشعب الإمارات.

وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة بفئة ذوي الهمم من أبناء المجتمع وتوجيهاتها الدائمة بتوفير البيئة المثاليّة التي تمكّنهم من المساهمة في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات التي ترفع رايته في مختلف المحافل الدولية.

كما أكد اللواء الراشدي اهتمام الهيئة بأصحاب الهمم وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم لهم باعتبارهم فئة مهمة وفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي نفذتها الهيئة لتطوير الخدمات المقدّمة لهم والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وإسعادهم، ومن بينها إعفاؤهم من رسوم العديد من الخدمات.