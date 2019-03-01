يمقت كرة القدم وشغوف بالموسيقى.. الجوانب الخفية في حياة نيمار

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

في مقابلة مع منصة DAZN، اعترف البرازيلي نيمار أنه كان يحلم بأن يصبح مغنياً وأن الرياضة التي يتابعها عن كثب هي كرة السلة!

فخلال تعيينه سفيرا جديداً لمنصة DAZN، انتهز نيمار الفرصة لكشف النقاب عن جزء غير معروف من شخصيته، حيث أجاب عن سؤال "لو لم تصبح لاعب كرة قدم، ماذا كنت تريد أن تفعل؟ بقوله ومن دون تردد: "من الواضح اني كنت سأكون مغنياً! أنا حقا أغني بشكل سيىء، إنها مأساة. لكنني أستمتع بوقتي".

ويشرح نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي بأنه يحب الاستماع إلى فن "الفانك" البرازيلي قبل المباريات، موضحاً أنه ليست هناك أية أغنية أو مغن مفضل لديه"، مشيرا إلى أنه يحب موسيقى اللحظة.

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@neymarjr reveals the “music of the moment” that helps him prepare to amaze on the pitch.

#holaDAZN pic.twitter.com/yrXH7u97FE — DAZN (@daznglobal) February 27, 2019

"لا أريد أن أشاهد الكثير من كرة القدم"

كما كشف رقم 10 في النادي الباريسي في هذا الحوار بأنه لا يشاهد مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون، قائلاً: لا أريد مشاهدة الكثير من كرة القدم. عندما أكون في المنزل أشاهد رياضات أخرى. أنا رياضي وأحب الرياضة بمختلف أنواعها، وأدرك صعوبة الوصول إلى القمة.

وأضاف نيمار: أنا حقا أحب كرة السلة. أحب متابعتها ومشاهدتها وممارستها، أتابع يوميا أخبارها.

“I’m a really bad singer, horrible, but I try.”

@neymarjr was born to p̶l̶a̶y̶ sing on the biggest stage.



He thinks. 😂#holaDAZN pic.twitter.com/pBdRCtfK1w — DAZN (@daznglobal) February 27, 2019

يذكر أن نيمار يتواجد حاليا في البرازيل لمواصلة إعادة تأهيله، ومن المتوقع أن يلتحق نهاية هذا الأسبوع بباريس، ليحضر من المدرجات مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا بين سان جيرمان ومانشستر يونايتد الأربعاء المقبل.