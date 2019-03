يمقت كرة القدم وشغوف بالموسيقى.. الجوانب الخفية في حياة نيمار

في مقابلة مع منصة DAZN، اعترف البرازيلي نيمار أنه كان يحلم بأن يصبح مغنياً وأن الرياضة التي يتابعها عن كثب هي كرة السلة!

فخلال تعيينه سفيرا جديداً لمنصة DAZN، انتهز نيمار الفرصة لكشف النقاب عن جزء غير معروف من شخصيته، حيث أجاب عن سؤال "لو لم تصبح لاعب كرة قدم، ماذا كنت تريد أن تفعل؟ بقوله ومن دون تردد: "من الواضح اني كنت سأكون مغنياً! أنا حقا أغني بشكل سيىء، إنها مأساة. لكنني أستمتع بوقتي".

ويشرح نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي بأنه يحب الاستماع إلى فن "الفانك" البرازيلي قبل المباريات، موضحاً أنه ليست هناك أية أغنية أو مغن مفضل لديه"، مشيرا إلى أنه يحب موسيقى اللحظة.

