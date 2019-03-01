تحدي نادي رأس الخيمة.. «خلك رياضي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أطلق نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، بمناسبة اليوم الوطني الرياضي، تحدي خلك رياضي، عبارة عن تحدي مشي من المنزل إلى العمل، أو من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة، من اليوم الرياضي الوطني الخميس المقبل، ويستمر خلال 10أيام

ودشنت حصة سيف نائب رئيس النادي، أمس، التحدي، بالمشي حوالي 12 كيلو، إيذاناً بتسجيل المشاركين في اليوم الرياضي الوطني، وليكون ممثلو النادي أول من يطبق التحدي، ورصد النادي مكافآت مالية للمراكز الثلاث الأولى.

وأوضح د. عبد الرحيم الشاهين رئيس مجلس إدارة النادي، أن اليوم الرياضي الوطني يوم مميز، وفرصة نطلق من خلالها العديد من المبادرات المجتمعية الداعية للممارسات الرياضية الصحية، مثنياً على تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع المبادرات.