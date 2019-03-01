محمد العدل يدير قناة الأهلي المصري

المصدر: القاهرة ـ البيان الرياضي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، السيناريست محمد العدل بإدارة قناة النادي مؤقتاً لمدة 3 أشهر، وذلك بعد وفاة الإعلامي خالد توحيد رئيس القناة.

على جانب آخر، حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لاعبي الفريق الأول، من الاستعانة بأي أجهزة رياضية أو برامج استشفائية، خارج النادي بدون علم خالد محمود طبيب الفريق، مع ضرورة إبلاغ الجهاز الطبي بأي شكوى، وعدم إخفاء الإصابة حتى وإن كانت بسيطة، كي يتم تشخيصها بشكل صحيح قبل تفاقمها.

وذلك بناءً على التعليمات التي حددها الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، في محاولة لعلاج ظاهرة الإصابات المتكررة، التي أصابت أغلب اللاعبين خلال الموسم الجاري، وهدد عبد الحفيظ بتوقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه، ما يوازي نحو 15 ألف دولار، على أي لاعب يخالف التعليمات، وقام بوضع لافتة مدوّن عليها هذه التعليمات داخل غرفة خلع ملابس الفريق.