استعراضات مثيرة للدراجات على قناة دبي المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في قناة دبي المائية اليوم بداية من الساعة السابعة مساءً منافسات سباق دبي للدراجات المائية -الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2019- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مركز دبي العالمي التجاري ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمعرض دبي العالمي للقوارب 2019.

وتقام المنافسات هذه المرة على مدار يومين كاملين، حيث ستخصص المنافسات اليوم لفئتين فقط الأولى الحركات الاستعراضية (الفري ستايل) والثانية الألواح المائية الطائرة (هايدرو فلاي) وذلك في الفترة المسائية بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة وذلك للمرة الأولى أمام زوار ورواد معرض دبي العالمي للقوارب والذي يجمع أصحاب القرار والجهات المصنعة.

كما يعد الاستعراض الليلي اليوم -الجمعة- هو الأول من نوعه في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية والتي لم تشهد من قبل عرضاً ليلياً منذ انطلاقتها بالحلة الجديدة العام الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- واتحاد الإمارات للرياضات البحرية.