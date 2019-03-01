137 كيلومتراً تفصل السويدي عن الهدف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قطع الدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مسافة 70 كيلومتراً أول من أمس، لمبادرته «جري أبوظبي - مكة المكرمة»، حيث عبر قرية عطيف، وهو باتجاه مدينة الطائف والتي وصلها أمس، ليصبح بذلك على بُعد 147 كيلومتراً فقط من الحرم المكي.

وأكد السويدي، أن اقترابه من الوصول إلى مكة المكرمة يدفعه إلى بذل كل جهده، وتحمل كل الصعاب التي تواجهه من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي قرر من أجله خوض هذا التحدي الكبير، وهو التعبير عن تقديره العظيم للعلاقات بين دولتي الإمارات والسعودية، وجهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو هدف يستحق أن يبذل الإنسان كل ما لديه من جهد لتحقيقه.