تكريم الفائزين بـ «تحدي مدرسة حمدان بن راشد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات من العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، شهد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشؤون الرياضية، حفل اختتام بطولة تحدي كرة القدم في مدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم بمنطقة الورقاء، بحضور الملازم أول بخيت سعد، وفاطمة أحمد أبو حجير رئيس قسم الوعي الرياضي، ومليحة خاشم مديرة المدرسة، والأستاذ سعيد عبد الرحيم البناء وكيل المدرسة، والأستاذ مختار مكي مشرف الأنشطة الرياضية في المدرسة، وعدد من الكادر التعليمي وطلبة المدرسة.

وأوضح الجلاف، أن هذه البطولة التي استمرت لمدة أسبوع في الصالة المغلقة بمدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم، تأتي ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة الروح الإيجابية، التي تتزامن مع عام التسامح، وبمشاركة نجم منتخب الإمارات ماجد ناصر الذي أشرف على تدريب الطلبة.