الرميثي يكشف عن حملته لرئاسة الاتحاد الآسيوي الاثنين

يعقد معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل بمتحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي، وذلك للإعلان عن تفاصيل حملته الانتخابية خلال ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الجديدة، التي ستجرى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور شهر أبريل المقبل.

من ناحية أخرى، التقى الرميثي خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً لمملكة البحرين، أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الرياضة البحريني أمس، وذلك بحضور عبد المحسن الدوسري الأمين العام للهيئة، وعارف العواني عضو مجلس إدارة الهيئة، والعميد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة شرطة أبوظبي الرياضي.

، وطلال الرفاعي ويوسف البلوشي من مجلس أبوظبي الرياضي. وأشاد الرميثي خلال اللقاء، بما وصلت إليه البحرين من نهضة رياضية شاملة على المستويات كافة، وذلك بفضل وضوح الرؤية والدعم الكبير الذي يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، للشباب والرياضة بما ساهم في تحقيق تلك الطفرة الرياضية. كما تطرق اللقاء إلى سبل التعاون بين الإمارات والبحرين وكيفية تطويرها واستثمار تلك العلاقات المتميزة والأهداف المشتركة إلى مبادرات ومشروعات في المستقبل تساهم في تحقيق مزيد من التقارب بين الدولتين.