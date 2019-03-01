مصر تطلب استثناء تحديد فرقها في بطولات «الكاف»

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، سيتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي «الكاف» بشأن تحديد الفرق المصرية المتأهلة لبطولات الفرق (دوري الأبطال والكونفدرالية) في الموسم المقبل، على أن يطلب أبوريدة استثناء تحديد الفرق المصرية، لما بعد كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق من مصر في يونيو المقبل.

ولم تنتهِ البطولات المحلية في مصر قبل الموعد القانوني الذي حدده «الكاف»، الذي يترتب عليه تحديد الفرق المشاركة، ويشارك بطل الدوري والوصيف بدوري الأبطال، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في الكونفدرالية مع بطل الكأس.

وأوضح سويلم أن طلب أبوريدة استثناء الفرق المصرية سيمنح فترة سماح إضافية، لما بعد انتهاء كأس الأمم، كي تحدد الفرق أو على الأقل ظهور الفرق الأقرب للمشاركة في البطولات الأفريقية.