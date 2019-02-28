«يويفا» يتهم راموس بتعمّد الحصول على بطاقة صفراء

المصدر: بيرن - وكالات

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اتهاماً إلى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد «بتعمد الحصول على بطاقة صفراء» خلال مواجهة أياكس أمستردام في دوري الأبطال هذا الشهر.

وارتكب راموس خطأً ضد كاسبر دولبرغ في الدقيقة 89 من ذهاب دور الستة عشر .

ونتيجة للإنذار سيغيب المدافع عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وسيقلل إيقاف راموس عن لقاء الإياب من فرص الغياب المحتمل لمباريات أكثر أهمية إذا واصل ريال مسيرته في المسابقة مع الأخذ في الاعتبار إلغاء كل الإنذارات بعد منافسات دور الثمانية.

ورداً على سؤال إذا كان يعرف أن الخطأ سيسفر عن بطاقة صفراء والإيقاف قال راموس «نعم لكن لم يكن لدي أي خيار آخر»، وأضاف: لهذا السبب قلت إني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن أعرف أني سأتعرض للعقوبة بل كنت أعرف أنه لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى ارتكاب الخطأ.

ولو تأكد حصول راموس على إنذار متعمد فإنه قد يتعرض للإيقاف في مباراتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحقق في الواقعة بعدما أبلغ راموس الصحافيين «سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمداً». وعاد راموس وقال في وقت لاحق «كنت أشير إلى تعمد ارتكاب الخطأ.

الخطأ لم يكن من الممكن تجنبه. وليس الحديث عن تعمد الإنذار».