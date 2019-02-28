نانت يلجأ إلى «فيفا» للحصول على قيمة انتقال سالا

المصدر: باريس - وكالات

طلب نادي نانت الفرنسي، تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحصول من نادي كارديف سيتي الويلزي، المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، على بدل انتقال لاعبه السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي أمس.

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين، لدى تحطم طائرة صغيرة كان على متنها، في بحر المانش في 21 يناير الماضي، وهو في طريقه من نانت إلى كارديف، بعد اتفاق على انتقاله من الأول إلى الثاني.

ومن أصل القيمة الإجمالية للصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، يفترض أن يسدد كارديف دفعة أولية تبلغ ستة ملايين يورو.

لكن النادي الويلزي جمّد ذلك بعد مقتل سالا، رغم أن الانتقال سجِّل رسمياً لدى الهيئات الكروية المعنية قبل الحادث.

وكان نانت قد بعث في مطلع فبراير، برسالة إلى كارديف، يبلغه فيها بضرورة سداد الدفعة الأولى في مهلة عشرة أيام، قبل الشروع في إجراء رسمي بحقه لدى الفيفا، بحسب الأنظمة.