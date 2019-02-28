ثلاثي الشارقة يشارك في آسيوية المبارزة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي.

أشاد المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، بفريق المبارزة في النادي، مضيفاً أن الفريق ظل يحقق نتائج مميزة، على الرغم من حداثة عهده، مشيداً بالمستويات الجيدة التي قدمها ، ونيله عدداً من الميداليات الملونة، وفوزه ببطولة الاتحاد للمبارزة مؤخراً، منوهاً بأن الفريق يمضي بشكل طيب، ويضم عناصر تمتلك المهارة والرغبة، والنادي لا يتوانى في دعمهم.

جاء ذلك بعد اختيار اللاعبين محمد المازمي وخالد عنبر وشهاب إسماعيل، للمشاركة مع منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية للمبارزة للأشبال والناشئين، المقامة حالياً بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن مشاركات المنتخب للموسم الحالي .