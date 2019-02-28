وضع روسيل تحت المراقبة القضائية

المصدر: برشلونة - وكالات

أعلنت محكمة إسبانية، أمس، قرار الإفراج تحت مراقبة قضائية عن ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة ، الموقوف احتياطياً منذ مايو 2017، والذي بدأت هذا الأسبوع محاكمته بتهمة غسيل الأموال.

ووجّه الاتهام إلى روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بـ «غسيل أموال على نطاق واسع»، في مبلغ يقدر على الأقل بـ19.9 مليون يورو منذ عام 2006.

ويطلب الادعاء سجنه 11 عاماً. وبعد يومين من بدء المحاكمة الاثنين، أفادت المحكمة الوطنية الإسبانية «بموافقتها على إطلاق سراح تحت مراقبة قضائية لساندرو روسيل وخوان بيسولي» الذي يتهم بأنه أبرز الضالعين مع روسيل في القضية.