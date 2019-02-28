رونالدو «يتخصص» في زراعة الشعر

المصدر: عواصم - وكالات

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، والهداف التاريخي لريال مدريد فريقه السابق، إلى العاصمة الإسبانية مدريد للعمل بمجال بعيد عن كرة القدم هذه المرة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن رونالدو يخطط في الـ18 من مارس المقبل لافتتاح مركز متخصص لزراعة الشعر في مدريد بقيمة 1.2 مليون دولار.

وحسب الصحيفة سيعمل في المركز المكون من 18 مكتباً، 150 متخصصاً في هذا المجال، وسيتم إجراء 18 عملية زراعة شعر يومياً. ونشر رونالدو أمس عبر حسابه في انستغرام صورة تجمعه بخطيبته جورجينا رودريغيز، وأرفقها بعبارة: «يوم العمل».

ويتوقع أن تقوم رودريغيز بإدارة المركز.