التأجيلات أزمة الدوري السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم- حسن فاروق

فجرت التأجيلات المتكررة لمباريات الدوري السوداني أزمة بين الاتحاد السوداني وعدد من الأندية، منها نادي حي العرب بورتسودان، الذي رحب بتأجيل مواجهته المقررة اليوم أمام الهلال، فيما تمسك بتأجيل مباراته أمام فريق الشرطة القضارف مهدداً بعدم اللعب.

وقال متحدث باسم النادي إنهم قدموا طلباً لاتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراتهم أمام الشرطة ، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون تأجيل مباراة الهلال.

وأكد نادي حي العرب تمسكهم بتأجيل مباراة الشرطة حتى لو أدى ذلك لأن يلعب الفريق في دوري الهبوط، مطالباً بتعديل البرمجة بأكملها حتى لا يتضرر فريق من تقديم أو تأخير مباراة في ظل مرحلة حاسمة من عمر الدوري.