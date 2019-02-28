مان سيتي في اليابان للمرة الأولى

المصدر: لندن - وكالات

قال نادي مانشستر سيتي، أمس، إنه سيخوض مباراة استعدادية للموسم المقبل في اليابان لأول مرة، عندما يواجه يوكوهاما إف.

مارينوس في 27 يوليو.ونادي مارينوس جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم، وسيلعب الفريقان في النسخة الأولى من الكأس الأوروبية اليابانية.

وقال عمر برادة، المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي «يسعدنا الإعلان عن أول مباراة لمانشستر سيتي في اليابان. النادي لديه قاعدة من المشجعين الشغوفين، ونحن متحمسون للعب أمام هذه الجماهير للمرة الأولى ، ستكون لحظة خاصة بالنسبة لمجموعة سيتي لكرة القدم، ستمنح المباراة المدرب بيب غوارديولا وفريقه فرصة رائعة للاستعداد للموسم المقبل».