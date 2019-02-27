صلاح يحقق أمنية طفل قبل وفاته

المصدر: القاهرة - وكالات

بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي توفي الطفل المصري زياد خالد، أول من أمس داخل مستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة المصرية الذي كان يتلقى العلاج فيه، وجاءت الوفاة إثر تدهور حالته الصحية.

وكانت قصة الطفل زياد قد برزت في وسائل الإعلام بعد أن قدم مناشدة إلى النجم المصري محمد صلاح طالباً منه إهداءه قميصه، كما طلب في الوقت نفسه أن يقوم نجم ليفربول بزيارته ومجموعة الأطفال الذين يتلقـون العلاج في المستشفى.

واستجاب النجم المصري لطلب الطفل زياد بأن أرسل مجموعة من قمصانه الموقعة بشعار ليفربول إلى المستشفى.

والطفل زياد كان يعاني من فشل كلوي، ويجري عملية غسيل كلوي داخل المستشفى.