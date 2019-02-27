كرنفال رياضي بحري على شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دانة الدنيا دبي اعتباراً من اليوم وحتى يوم السبت المقبل تظاهرات رياضية بحرية كبيرة، بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019، والتي بدأت يوم أمس في موقعه بجميرا بالقرب من قناة دبي المائية.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات رياضية بحرية متنوعة اعتباراً من اليوم حتى موعد ختام المعرض بالتعاون مع مركز دبي العالمي التجاري الجهة المنظمة للحدث، وعدد من المؤسسات الوطنية، وبمشاركة محلية ودولية كبيرة أول أيام الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لصيد الأسماك عند مدخل قناة دبي المائية في جميرا.

ويستعد النادي كذلك وبالتزامن مع المعرض العالمي لتنظيم منافسات سباق دبي للدراجات المائية -الجولة السادسة يومي الجمعة والسبت.

ومن المنتظر أن تقام خلال أيام المعرض وتحديداً الجمعة المقبل الاستعراض الليلي للدراجات المائية في فئتين هايدرو فلاي والحركات الاستعراضية ضمن فعاليات بطولة الإمارات الدولية 2019، حيث يتنافس المشاركون على الألقاب والجوائز المالية المقدمة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويقام يوم السبت وفي موقع جديد بالقرب من موقع السباق على شاطئ جميرا منافسات باقي الفئات.