ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لـ«الذهبي»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

اكتمل المربع الذهبي لبطولة كأس جوليوس باير للبولو 2019، المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد أن حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزه الثالث على التوالي، والذي جاء على حساب فريق ديزرت بالم وبنتيجة 10 - 9 في المباراة المثيرة التي أقيمت أول من أمس بختام الدور التمهيدي ولحساب المجموعة الأولى، كما تأهل من نفس المجموعة فريق أبوظبي بتغلبه على فريق مهرة 10 - 8 وقد تصدر فريق الإمارات مجموعته بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية، وينتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.