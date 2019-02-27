المري يكرم منتخب شرطة دبي للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منتخب شرطة دبي للرماية، مشيداً بانتزاعه درع التفوق العام في فعاليات بطولة الشرطة السنوية للرماية في دورتها الـ37، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة.وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن فوز شرطة دبي بدرع التفوق العام للرماية جاء نتيجة الاهتمام بمنتخب الرماية ، مضيفا : أنني فخور بهذا الإنجاز بعد منافسة شريفة مع إخوانكم وأخواتكم بالقيادات الشرطية في الدولة. حضر حفل التكريم العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري.