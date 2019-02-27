عمار النعيمي: الإرادة والمثابرة وراء تألق « مصفوت للرماية»

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالإنجازات المتميزة لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية، وتحقيقه المركز الأول في منافسات «إسقاط الصحون» ضمن «بطولة مهرجان الوحدات المساندة»، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. معتبراً سموه، أن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسية في تحقيق النجاح والفوز والوصول إلى الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم، حمد سعيد أضحي الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية، وأعضاء فريق الرماية والذي يضم كلاً من خميس بن خليف الكعبي، وعلي بن خليف الكعبي، وراشد بن ماسي الكعبي، وسيف بن خليف الكعبي، وحمد بن خليف الكعبي، وناصر خليفة الكعبي مدرب الفريق. حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وحمد عبدالله بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

وأعرب سموه، عن سعادته واعتزازه بهذا الإنجاز لنادي مصفوت.. مطالباً الفرق بمواصلة الاستعداد والتدريب لحصد الألقاب والإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.. مثنياً على إدارة النادي وعملها في متابعة أنشطته والمنتسبين له.

ودعا سموه إدارة النادي لتشكيل فريق رماة من السيدات وتأهيلهن وتدريبهن للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.. مشدداً على ضرورة الاهتمام بممارسة الرماية، والتي تعتبر من الرياضات المهمة باعتبارها من الأنشطة القتالية الفنية التي تقوّي الشخصية وتزرع الولاء ويمارسها الجميع في مختلف الأعمار.