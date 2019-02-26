«عمومية الطاولة» 5 مارس وصادق أولاً ببطولة الأشبال

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أعلن اتحاد كرة الطاولة، عن اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر الاتحاد يوم 5 مارس المقبل، ويناقش الاجتماع برنامج عمل الاتحاد وميزانية العام الماضي، إلى جانب دراسة مقترحات الأندية للعام الأخير من فترة عمل مجلس إدارة الاتحاد، والتي تنتهي في 2020، ومن ناحية أخرى، حصل محمد صادق لاعب النصر، على كأس المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة الدولة الثانية لفردي الأشبال، بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب الشارقة سيف محمود، الذي حل ثانياً، وقام علي الظنحاني عضو مجلس إدارة الاتحاد بتكريم الفائزين.

على جانب آخر، وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب قادمة من السويد بعد المشاركة في بطولتي التشيك والسويد الدوليتين للطاولة.