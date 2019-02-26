تصفيات كرة صالات «ند الشبا» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بصالة المنارة الرياضية منافسات تصفيات كرة قدم الصالات للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر التصفيات حتى الخميس المقبل بمشاركة 12 فريقًا تم توزيعها على ثلاث مجموعات، وفقاً لما أسفرت عنه القرعة، بحضور عادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: فكتوري، العبقري، التسامح، والجوارح، والثانية فرق: الشاطئ، الوطنية، دبي، والحجل، فيما ضمت الثالثة فرق: الشباب، الذيابة، شباب العين، المفاجأة.