عبدالله الشرقي يشارك في «نمشي معاً» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس في ممشى جامع الشيخ زايد بالفجيرة مبادرة «نمشي معاً»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومنى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تنمية المجتمع، تمهيداً للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019. وشهدت المبادرة التي نظمتها لجنة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع مشاركة واسعة.