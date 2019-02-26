خالد المندوس يحرز لقب أولى جولات «دبي للشراعية الحديثة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت شواطئ دانة الدنيا دبي، حدثاً رياضياً ناجحاً، وتجمعاً فريداً لشريحة مهمة من محبي الرياضات البحرية، تنافسوا في الجولة الأولى من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، وأسفرت نتائج المنافسات في فئة اوبتمست أشبال، عن فوز بطلنا الصاعد خالد إبراهيم المندوس البلوشي لاعب نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالمركز الأول، وحصول زميله ناصر خالد العويس على المركز الثالث، فيما نال الفرنسي غايل ديفور من نادي أبوظبي، المركز الثاني، وعلى صعيد الفتيات، نالت اليونانية ناديين تريغكونيس (9 سنوات) من نادي دبي لزوارق الشاطئ، المركز الأول، وحلت وصيفة، البريطانية تيغين ايفانس.