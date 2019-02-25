سباقات جديدة في كأس الإمارات للسباحة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أنهي اتحاد الإمارات للسباحة استعداده لإقامة بطولة كأس الإمارات للسباحة والتي ستقام على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين في مجمع حمدان الرياضي وينظمه أكاديمية سي أس ايه لأول مرة، حيث أكد عبد الرحمن المرشدي مدير الشركة المنظمة أن البطولة ستشهد هذه النسخة سباقات جديدة منها 400 متر سباحة حرة و200 متر متنوع .

كما تم رصد جوائز عينية لأصحاب المركزين الرابع والخامس، إضافة إلى السماح لمشاركة السباحين في أي عدد، من السباقات وهو ما يفتح الأمر أمام الجميع للمنافسة في البطولة التي تشهد تواجد الأندية والأكاديميات في بطولة واحدة، ومن جانبه أكد سلطان السماحي رئيس الاتحاد أن أولى أهداف البطولة الإعداد الجيد للبطولة الخليجية.