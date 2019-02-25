شباب اليد يستهل دولية الكويت أمام الأزرق

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

يخوض منتخبنا الوطني لشباب اليد مساء اليوم، مواجهته الأولى أمام نظيرة الكويتي، في افتتاح بطولة فبراير الدولية الودية لكرة اليد للشباب، التي تقام على مجمع أرينا مول الرياضي، في مدينة صباح الأحمد البحرية بالكويت، بمشاركة أربع منتخبات، هي السعودية والبحرين والكويت المستضيف، بجانب أبيض الشباب، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الكويت بأعياد الاستقلال والتحرير، وكان وفد منتخبنا قد وصل أمس الكويت، برئاسة محمد النعيمي المدير المالي للاتحاد الإماراتي لكرة اليد، وبرفقته 16 لاعباً، وكان في استقباله مدير البطولة، حامد العمران، حيث خاض اللاعبون حصة تدريبية خفيفة عصراً، من أجل إزالة إرهاق السفر، بجانب التعرف إلى أرضية الملاعب.