فضية عربية لجودو كلباء

المصدر: مراكش - البيان الرياضي

حصل لاعب نادي اتحاد كلباء ومنتخب الإمارات للجودو للناشئين، أحمد جاسم الثميري، على فضية وزن تحت 60 كغم لفئة الشباب في البطولة العربية للأندية، في نسختها الـ 14، والتي تنظم من قبل الاتحاد العربي للجودو بمراكش المغربية.وقامت بعثة نادي اتحاد كلباء المشاركة في البطولة، بتكريم رئيس الاتحاد المغربي للجودو، ورئيس الاتحاد العربي للجودو، ومدير تنظيم بطولات الاتحاد العربي للجودو، وقدم لهم عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، مشرف الألعاب الفردية، رئيس بعثة نادي اتحاد كلباء، دروعاً تذكارية.