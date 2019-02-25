محمد الشرقي يطلع على استعدادات الفجيرة لليوم الرياضي الوطني 2019

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه بالديوان الأميري أمس، طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني 2019 في الفجيرة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن تحضيرات اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني 2019 في إمارة الفجيرة لهذا الحدث الوطني الكبير الذي تقام فعاليات نسخته الرابعة 7 مارس المقبل.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة من طلال الشنقيطي على عمل اللجنة الأولمبية الوطنية ومساهمتها في دعم الحركة الرياضية والأولمبية على مستوى الدولة والجهود التي تبذلها في إنجاح المبادرات الرياضية الوطنية ومنها مبادرة اليوم الرياضي الوطني.

كما استمع سموه، إلى شرح مفصل من شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة.. حول أجندة الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة الرياضية الاجتماعية الوطنية والجهات المنظمة للفعاليات إضافة إلى التطور الذي طرأ على هذه المناسبة مقارنة بما كانت عليه في العام 2018.

وشدد سموه على ضرورة أن تضطلع الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة بمسؤولياتها في دعم وإنجاح اليوم الرياضي الوطني، داعياً مواطني الفجيرة والمقيمين فيها إلى المشاركة في فعاليات هذا اليوم لما يحمله من رسائل سامية ولا سيما قيم التسامح التي تحتفل الدولة بها هذا العام وتشكل جوهر المنافسات الرياضية.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلت في التحضير لمشاركة الفجيرة في اليوم الرياضي الوطني تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإقامة يوم رياضي وطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا» ووجه المنظمين بالمزيد من العمل والاجتهـاد من أجل أن تظهر إمارة الفجيرة في أبهى صورة وعلى نحو يليق بما وصلت إليه الدولة والمستوى الذي عرفت به الفجيرة في تنظيمها الناجح للأحداث الرياضية.

وتقدم طلال الشنقيطي وأعضاء اللجنة المنظمة لليوم الرياضي في الفجيرة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايته للأحداث الرياضية في الإمارة وحرصه على إنجاحها مثمنين الدعم الكبير الذي يقدمه سموه لمبادرة اليوم الرياضي الوطني في إمارة الفجيرة، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق أهدافها. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وعبدالله الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة.