السويدي يقترب من إكمال «مبادرة التحدي»

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

بعد 23 يوماً من انطلاقه من أبوظبي في «مبادرة جري أبوظبي- مكة المكرمة»، وصل الدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى مدينة الحوميات السعودية، ليتبقى له 420 كيلومتراً فقط للوصول إلى مكة المكرمة، وإنهاء التحدي غير المسبوق، الذي بدأ خوضه في الأول من فبراير .

وأشاد الدكتور خالد جمال السويدي، بالدعم الذي لقيه في الأيام الماضية، من الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة،مؤكداً أنه قادر على إنهاء هذا التحدي الكبير.