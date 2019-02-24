مشاركة واسعة في بطولة الإمارات لمواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات بطولة الإمارات لمواي تاي للناشئين والشباب التي انطلقت أول من أمس بصالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، والتي نظمها اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينج تزامناً مع عام التسامح، مشاركة واسعة من لاعبي المراحل العمرية على مستوى الدولة، وشهدت مشاركة أكثر من 250 لاعباً من مختلف أندية الدولة التي تمثل مختلف الجنسيات العربية الشقيقة والصديقة وفي مقدمتهم أبطال الإمارات، وقد أفرزت نتائج مباريات الدور التمهيدي لمختلف الفئات من سن 14-15،عن تأهل اللاعب محمد طارق المهيري واللاعب المغربي محمد بن جنة واللاعب محمد عزيز للمرحلة الثانية. وفي الفئة الثانية للشابات تأهلت للدور النهائي اللاعبات كيندا وسلامة عبدالعزيز.

وشهدت تصفيات الدور التمهيدي التي شهدها عدد من المسؤولين والرياضيين، تألق أكثر من لاعب ولاعبة ليشكلوا إضافة حقيقية لدعم المنتخبات الوطنية العمرية خلال الاستحقاقات الرياضية الخارجية القادمة.