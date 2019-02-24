فريق الإمارات بطل «تحدي الصحراء»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج فريق الإمارات إكس بلقب النسخة الخامسة من بطولة «تحدي الصحراء»، التي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي في منطقة بحيرات المرموم، محمية المرموم بدبي.

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، والعميد سيف المزروعي نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، فعاليات البطولة، التي شارك فيها عدد كبير من منتسبي المؤسسات الحكومية من عشاق رياضات التحدي من مختلف الجنسيات والأعمار، تقدمهم د. عبد الله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، كما شارك في البطولة فريق دبي للإحصاء، وفريق الدفاع المدني في دبي، وفريق النيابة العامة بدبي، وهيئة دبي للطيران المدني. وفاز فريق الإمارات إكس بالمركز الأول في البطولة، تلاه فريق دبي 2، وجاء فريق دائرة المالية بدبي في المركز الثالث.