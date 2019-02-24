الملِك إذا سَلك.. للألقاب مَلك

المصدر: Ⅶ يكتبها طارق عبد المطلب

Ⅶسلاحه الكفاح..

Ⅶفريق يتخذ من تاريخه الفخم، منسجاً، ينسج به مسيرة نجاح.

Ⅶاعتاد دوماً أن يكون منافساً شرساً، وفي البطولات..

- يعلو بشعاره الوشاح. ‏

Ⅶمصدر من مصادر البهجة، في إمارة تعيش البسمة، يجلب لجماهيره الأفراح.

Ⅶجماعته عشقوا العمل.. يتعاونون كما النحل، حين ينحت على شمع خلاياه، قصص إنكار الذات بكل سماح.

Ⅶله في الكؤوس سطوة، وفي المسابقات خطوة.. إذا تحركها الملك، سلك، وللألقاب مَلك، واشتهت سفنه جُل الرياح.

Ⅶهو نادٍ عريق وأهل للامتداح.. لعبه جد، وجده بلا مزاح.

Ⅶفي سنوات العجاف، لم تستسلم إدارته، ولم تخضع إرادته، بل راحت تبحث عن حلول، حتى أصابت العلاج واعتمدت الإصلاح.

Ⅶعاد الملك.. فحقق الصعب، وتمكن من استعادة خطورته، وأصبح يمرق كما الرماح.

Ⅶلا يستسلم ليأس.. يستمسك دائماً بسنا الآمال، وبكل نور في شارقة الأرض لاح.

Ⅶفريق.. اعتاد المواءمة مع ظروفه، وفي المنافسات، له ضحايا كثر.. إذ كم من بطل أزاح.

Ⅶإذا عزم لزم، وفاز وهَزم.. وفي سجل الكؤوس قائمة بمن أطاح.

Ⅶتأسس نادي الشارقة عبر مراحل زمنية، بدأت منذ عام 1966 تحت اسم العروبة، وفي 1974 تم دمج العروبة مع نادي الخليج ليحمل اسم الإمارة الباسمة، وفي 2017، وبناءً على مرسوم من صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تم دمج نادي الشعب مع الشارقة، وتشكل مجلس إدارة للكيان الجديد، برئاسة سالم بن عبيد الشامسي ليكون أول رئيس للنادي بعد دمج قطبي الإمارة، للعب باسمها، ومن ثم يكون لفريق الشارقة جماهيريته باكتساح.

Ⅶيعد هذا النادي، أحد الرموز الأساسية للكرة الإماراتية، لما له من مكانة بطولية ‏دفعت الكثير من جماهيره إلى تسميته بالنحل الأبيض لكثرة لسعاته وسرعة أداء لاعبيه، ثم لقبوه بالملك لقدراته ‏وتميزه في الفوز بحصيلة وفيرة في مسابقة الكأس.‏

Ⅶيشهد التاريخ للشارقة بروافده المدمجة، أنه كان من فرسان كرة القدم في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إذ يكفي أن تسعة من لاعبي الإمارة، مثلوا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مشاركته التاريخية بمونديال إيطاليا 1990، وهم: عدنان الطلياني، ومحسن مصبح، وعيسى مير، ويوسف حسين، وعبد الرحمن الحداد، وإبراهيم مير، وأحمد إبراهيم، وحسين غلوم، وعبد العزيز محمد، وعلي ثاني، مما يؤكد دور الشارقة التاريخي، في إمداد المنتخبات الوطنية بالمواهب والنجوم الملاح.

Ⅶيحسب للملك، أنه أول من فاز ببطولة الدوري في الإمارات موسم 73-1974، باسم العروبة، وبعدها حقق اللقب أربع مرات آخرها 96 /95‏، كما حصل ثماني مرات باسم الشارقة على كأس رئيس الدولة، أولها 78/77 ‏وآخرها 2002/2003، ومرة واحدة لنادي الشعب، بجانب التتويج بكأس السوبر المحلية 95/94‏، ويكفي أنه وصل إلى نهائي الكأس 9 مرات ولم يخسر إلا في واحدة عام 2006 وكانت 1-2 أمام العين، يضاف إلى ذلك أنه حل وصيفاً للدوري 11 مرة، ويحسب له التفوق على أغلب الأندية المنافسة في المواجهات المباشرة.

Ⅶللشارقة استاد وملعب مميز، سبق واستضاف العديد من المناسبات الدولية، مثل بطولة مجلس التعاون للأندية الأبطال في مارس 1988، وفي أكتوبر من العام ذاته استضاف منافسات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري، كما احتضن في نوفمبر وديسمبر 2003 منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت بالإمارات وتوّج بها المنتخب البرازيلي.

Ⅶفي أكتوبر ونوفمبر 2013 استضاف استاد الشارقة منافسات نهائيات كأس العالم للشباب تحت 17 سنة التي نظمتها الإمارات وتوّج بها المنتخب النيجيري.

Ⅶ في العام الجاري استضاف 6 مباريات في مجموعات مختلفة بكأس آسيا التي نظمتها الإمارات.

Ⅶ شهد 2013 إنشاء «المجلس الملكي» لجماهير نادي الشارقة بقرار من مجلس إدارة النادي، إيماناً منه بالدور الكبير والفعّال الذي تلعبه الجماهير في مسيرة الفريق ليكون المجلس حلقة الوصل بين النادي وجماهيره.

Ⅶيمتلك نادي الشارقة الرياضي مجمعين رياضيين بمنطقتي الحزانة وسمنان بمدينة الشارقة.

Ⅶبخلاف كرة القدم.. يعد سجل هذا النادي العريق في الألعاب الأخرى عامراً بالبطولات، مثل كرة السلة وكرة اليد والكاراتيه والجوجيتسو والكيك بوكسنج والقوس والسهم والمبارزة والسباحة وألعاب القوى والجودو.

Ⅶإنه نادي الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة العربية.. ويستحق أن يكون في سجل أهل القمة.