إنتر ميلان يخضع لشروط إيكاردي

المصدر: روما - وكالات

بعد شد وجذب استمر عدة أشهر، أشارت أنباء إلى أن نادي إنتر ميلان قد وافق أخيراً على مطالب نجمه ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا.

وقالت صحيفة «كوريير ديلو سبورت»، إن بيبي ماروتا رئيس إنتر جهز عقداً جديداً «محسناً» لنجم الفريق إيكاردي، وأرسله لوكيلة أعماله وزوجته واندا نارا. وقالت الصحيفة، إن العقد الجديد سيمنح إيكاردي راتباً سنوياً قدره 6.5 ملايين يورو، بزيادة 1.5 مليون يورو عن راتبه الحالي، وسيمتد إلى صيف 2023.

ورغم أن نارا قد طالبت براتب قدره 10 ملايين يورو لزوجها ، فإن تقارير صحفية إيطالية اعتبرت زيادة راتب اللاعب رضوخاً لواندا التي اتخذت وزوجها سياسة «لي الذراع» مع إدارة النادي. ويبدو أن ماروتا المعروف بحزمه في التعامل مع اللاعبين، قد رضخ أخيراً لنارا وقدم عقداً جديداً لإيكاردي، لكن من غير المعروف كيف ستتجاوب نارا مع العرض.