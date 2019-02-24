بعد 37 عاماً جولي موس تقبل التحدي

المصدر: كولومبو - البيان الرياضي

قبلت الأسطورة الرياضية جولي موس، التحدي وأعلنت عودتها للمشاركة في مسابقة السباق الثلاثي في سريلانكا، بعد 37 عاماً من مشاركتها في البطولة عام 1982، حيث جسدت أهم مثل لعدم الاستسلام وتحقيق حلم الفوز من خلال المثابرة واستمرار الجهود، حيث كانت قد انهارت وهي متصدرة للسباق بعد 15 قدماً في هاواي واستخدمت بطلة ترايثلون يديها لجر جسدها لعبور خط النهاية. وفاجأت جولي، الجميع بتصدرها السباق ، حتى استسلم جسدها خلال الكيلومترات القليلة الأخيرة في سباق العدْو، وأصبح جهدها للوصل إلى خط النهاية رمزاً عالمياً لعدم الاستسلام أبداً.