سيتي وتشيلسي.. صراع اللقب الأول

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

وسط جدل هائل حول مستقبل ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، يخوض الفريق مواجهة حاسمة على أول ألقاب الموسم الحالي في كرة القدم الإنجليزية عندما يلتقي مانشستر سيتي اليوم في نهائي كأس رابطة المحترفين في أول مواجهة للفريقين بعد السداسية التاريخية لمانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي. ويسعى مانشستر سيتي إلى الدفاع عن لقبه في كأس رابطة المحترفين ليكون أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب البطولة منذ أن نجح جاره مانشستر يونايتد في هذا عام 2010.

وتبدو مهمة تشيلسي وساري في غاية الصعوبة أمام مانشستر سيتي الذي يأمل في الدفاع عن لقبه بالمسابقة من ناحية وحصد أول الألقاب في أربع بطولات ينافس فيها هذا الموسم.

وتمثل المباراة أكثر من مجرد نهائي قد يمنح تشيلسي أول ألقاب الموسم الحالي بإنجلترا، حيث تبدو المباراة بمثابة طوق النجاح لساري.

وكان تشيلسي خرج صفر اليدين من كأس إنجلترا ، كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن مصيره مع الفريق قد يكون مرهوناً بالفوز على مانشستر سيتي.