الفريق الإماراتي يتصدر بطولة سلطان بن زايد الدولية لالتقاط الأوتاد

المصدر: أبوظبي - وام

افتتحت أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولية لالتقاط الأوتاد في نسختها الثامنة التي ينظمها نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بمشاركة فرسان من الدولة ومملكة البحرين وبريطانيا وألمانيا والمملكة المغربية .

وحصل الفريق الإماراتي على المركز الأول في المجموع العام لمنافسات اليوم الأول، تلاه الفريق المغربي، ثم الفريق البحريني، وفي مسابقة التتابع حل الفريق الإماراتي في المركز الأول، فيما حل الفريق البريطاني في المركز الثاني والفريق المغربي ثالثاً.

وفي مسابقة حلقتين ووتد الفارس الإماراتي سيف الجنيبي، وجاء في المركز الثاني الفارس حيدر محمد من مملكة البحرين، فيما حل ثالثاً الفارس الإماراتي سلطان الجنيبي.

وكانت مسابقات أمس قد شهدت تنافساً عالياً بين المشاركين.