«مبادلة» داعماً رسمياً لـ«طواف الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اتفاقية شراكة مع «طواف الإمارات 2019»، خلال الفترة 24 فبراير -2 مارس 2019.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بمقر «مبادلة» من قبل عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة».

ووفقاً للاتفاقية ستدعم مبادلة طواف الإمارات 2019 بكافة مراحله التي ترمز للإمارات السبع وشعار الحدث الموحد، وتبلغ المسافة الإجمالية للطواف 1.090 كلم.

وتأتي انطلاقة طواف الإمارات 2019، الذي جاء ثمرة للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة بدمج طوافي أبوظبي ودبي بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها، حيث تم دمج الطوافين ليصبحا طواف الإمارات الذي يجسد روح الاتحاد.