أخلاقيات «التسامح الرياضي» في أول مجالس الداخلية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

انطلقت أول المجالس التوعوية لوزارة الداخلية في الجانب الرياضي، وكانت الجلسة الأولى بتنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وحملت عنوان «أخلاقيات الرياضي الإماراتي في عام التسامح»، وتناول فيها المتحدثون من متخصصين ورياضيين قيم التسامح والتشجيع الرياضي الحضاري والتعريف بالقوانين الخاصة بها، وتناولوا الأخلاق الرياضية وتأثيرها على تطور الرياضة، ودور الأندية الرياضية في توعية أفراد المجتمع، خاصة الجماهير الرياضية بمخاطر التعصب الرياضي.