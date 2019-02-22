عبدالعزيز النعيمي يشارك أصحاب الهمم في «نمشي معاً»

المصدر: عجمان - وام

شارك الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أصحاب الهمم في مبادرة «نمشي معاً» التي تم تنظيمها مساء أول من أمس بحديقة العلم في عجمان استعداداً لاستضافة دورة الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.

رافق الشيخ عبدالعزيز بن حميد في مسيرة «نمشي معاً» الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة في حكومة عجمان وعدد من مديري الجامعات وأصحاب الهمم.

وأشاد رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بمبادرة «نمشي معاً» لما تحمله من رسالة مجتمعية تسهم في تعزيز عمليات الدمج المطلوب لأصحاب الهمم وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على التميز والإبداع.