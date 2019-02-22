الكوكي مُتهم بالهروب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قرر نادي المحرق البحريني رفع قضية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد المدرب التونسي نبيل الكوكي، بسبب انتقاله الأخير لتدريب نادي الهلال.

ووصف نادي المحرق البحريني تعاقد الكوكي مع الهلال بالهروب، مشيراً إلى الشرط الجزائي الموجود في العقد، حيث أشارت تقارير صحيفة بحرينية إلى لجوء المحرق إلى «فيفا» للحصول على حقوقه بطرف النادي. ونشر الموقع الرسمي للنادي البحريني قرار مجلس الإدارة برفع قضية على المدرب الكوكي لدى «فيفا»، وذلك لعدم التزامه ببنود العقد المبرم بينه وبين النادي، والهروب بشكل مفاجئ للتعاقد مع نادي الهلال السوداني، وأكد المجلس أنه سوف يتخذ كافة السبل الكفيلة، التي تحفظ الحقوق القانونية لنادي المحرق.